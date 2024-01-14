Киев, 14 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Полиция обвинила в умышленном поджоге одного из торгово-развлекательных центров в Киеве семилетнего мальчика. Об этом правоохранители сообщили в Facebook (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Иван Шилов ИА REGNUM

Название ТРЦ полиция не раскрыла. В то же время 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что пожар вспыхнул в ТРЦ «Космополит» в Соломенском районе города.

«Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик — посетитель парка развлечений», — говорится в сообщении силовиков.

В полиции добавили, что родителей вместе с ребенком пригласили для дачи показаний. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Космополит» около 200 человек эвакуировали в Киеве. Об этом 13 января сообщала пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что за помощью обратились женщина, мужчина и девочка восьми лет. Женщина пожаловалась на отравление продуктами горения, но от госпитализации отказалась. Мужчине и ребёнку оказали помощь на месте.

На ликвидацию пожара ушло около двух часов. На месте происшествия работали более 50 спасателей и 13 единиц пожарной техники.