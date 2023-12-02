Киев, 2 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В метрополитене в столице Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Уточняется, что возгорание произошло днём 2 декабря на станции метро «Герои Днепра» в Киеве.

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По сообщениям очевидцев, вся станция и находящийся рядом торговый центр «Оазис» заволокло дымом.

Из торгового центра начали эвакуировать посетителей и персонал.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 1 октября мощный взрыв прогремел в Киеве. После него начался пожар. При этом воздушную тревогу в Киеве не объявляли.

Причины взрыва и точное место инцидента не уточнили. При этом украинские СМИ утверждают, что взрыв слышали в Деснянском районе столицы Украины.

Власти Киева 10 октября приостановили движение поездов на всех линиях метро.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко 23 ноября сообщил о возгорании в нежилом помещении в Киеве. По его словам, пожар вспыхнул на фоне объявления воздушной тревоги в Киевской области.