В киевском метро вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар вспыхнул в метро в Киеве, станцию заволокло дымом
Киев, 2 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В метрополитене в столице Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание «Страна. ua».
Уточняется, что возгорание произошло днём 2 декабря на станции метро «Герои Днепра» в Киеве.
По сообщениям очевидцев, вся станция и находящийся рядом торговый центр «Оазис» заволокло дымом.
Из торгового центра начали эвакуировать посетителей и персонал.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 1 октября мощный взрыв прогремел в Киеве. После него начался пожар. При этом воздушную тревогу в Киеве не объявляли.
Причины взрыва и точное место инцидента не уточнили. При этом украинские СМИ утверждают, что взрыв слышали в Деснянском районе столицы Украины.
Власти Киева 10 октября приостановили движение поездов на всех линиях метро.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко 23 ноября сообщил о возгорании в нежилом помещении в Киеве. По его словам, пожар вспыхнул на фоне объявления воздушной тревоги в Киевской области.