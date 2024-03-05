Ставрополь, 6 марта, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе встречи глава государства и губернатор региона обсудили ряд вопросов, в том числе развитие и состояние агропромышленного комплекса и социально-экономические показатели.

«В целом у нас практически 4 миллиона гектаров земли — 3 миллиона 924 тысячи гектаров. Два миллиона мы сеем под зиму, озимые, два миллиона мы сеем под весну», — указал Владимиров.

По словам губернатора Ставропольского края, для этой работы задействуют около 84 тысяч единиц техники. Причём каждый год регион при поддержке со стороны Минпромторга РФ замещает около 10% импортной техники. За последний год на нужды АПК закупили 8 тысяч единиц российской и белорусской техники.

Также он уточнил, что сейчас активно ведутся работы по импортозамещению семян.

«Кукурузой мы обеспечены сегодня почти на 50%, по зерну — полностью на 100%», — подытожил глава региона», — подытожил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Владимир Путин прибыл в Ставрополь и посетил местный тепличный комплекс, где пообщался с работниками. По видеосвязи глава государства принял участие в открытии новых производственных объектов в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. В ходе встречи с представителями АПК в Ставрополе Владимир Путин призвал наладить жизнь в новых регионах России в том числе через полноценную работу аграрного сектора.