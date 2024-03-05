Ставрополь, 5 марта, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин днём 5 марта прибыл в Ставрополь. По плану мероприятий, глава государства посетит тепличный комплекс холдинга «Эко-культура», где пообщается с его работниками.

РИА Новости/Александр Казаков Владимир Путин

Помимо этого, планируется, что Путин по видео-конференц-связи поучаствует в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии. Во время рабочего визита в Ставрополь у президента запланированы встречи с представителями агропромышленного комплекса и губернатором региона Владимиром Владимировым.

Как сообщало ИА Регнум, во время февральской рабочей поездки в Челябинск Путин отметил, что российские компании получили новые возможности после введения санкций и щедро вложились и продолжают вкладываться в развитие и подготовку кадров. По мнению президента, компании заинтересованы в том, чтобы работа шла наилучшим образом.

Перед этим Путин провёл совещание по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности с участием по видеосвязи вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, главы Минфина Антона Силуанова, министра экономразвития Максима Решетникова и советника президента Максима Орешкина.