Москва, 5 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Продолжается приём заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Претендовать на получение премии могут команды российских вузов и других организаций. Вручение состоится 31 мая 2024 года. Организаторами премии выступили Президентская академия, Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» и Томский государственный университет.

Владимир Песня/РИА Новости

Заявки на участие принимают до 15 апреля на сайте премии. Кандидатами могут стать команды, чьи продукты применяются на практике, или у них есть потенциал применения для университетов. Премия сосредоточена на университетской науке и разработках.

«Наша премия даёт возможность и молодым, и более опытным командам масштабировать свои решения для вузовского ИТ-сообщества», — сообщил директор Института общественных наук Президентской академии Павел Голосов.

Он также отметил, что использование искусственного интеллекта уже стало неотъемлемой частью в образовании, технология помогает повысить качество обучения и формировать бесшовную среду между онлайн− и офлайн-пространствами.

Директор Ассоциации «Университетский Консорциум исследователей больших данных» Вячеслав Гойко назвал развитие искусственного интеллекта одним из важнейших вызовов современности. Вузовское сообщество стало одним из ключевых центров развития технологии и подготовки кадров для неё, подчеркнул он.

«Университетская премия ставит своей целью продвижение смелых и эффективных решений на основе больших данных и ИИ в науке, образовании, госуправлении и для решения социально значимых задач. Призываю коллег активно подавать свои проекты для участия в конкурсе», — заявил Гойко.

Мероприятия, посвященные премии «Гравитация», пройдут в Москве на площадке Президентской академии. Организаторы проведут Международный научный конгресс Университетского консорциума исследователей больших данных, где команды покажут свои проекты. В завершение мероприятия состоится церемония награждения.

Первое награждение премией «Гравитация» состоялось в июне 2023 года. На участие в мероприятии подали 130 заявок, из которых 37 были от компаний, 80 —от российских вузов, а девять — от университетов из Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Победителей определили в девяти номинациях.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин утвердил обновлённую стратегию развития искусственного интеллекта. Он рассказал, что в неё включили новые цели, в том числе необходимость добиться технологического суверенитета по таким направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Президент подчеркнул, что эта технология является важным элементом цифровых платформ, поэтому России необходимо стать в этой области самодостаточной и конкурентоспособной.