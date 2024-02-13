Москва, 13 февраля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Розыгрыши среди участников программы «Миллион призов» пройдут с 16 по 18 марта, сообщил 13 февраля официальный портал Москвы mos.ru.

Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участниками акции #ВыбираемВместе2024 смогут стать жители столицы, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента России.

Победителей определят до 10:00 каждого дня (16, 17 и 18 марта). Выигравшие получат смс с уведомлением о призе на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Пользователю надо будет зайти на страницу акции и активировать код.

Для голосующих онлайн впервые, граждан старшего поколения и молодёжи предусмотрены «гарантированные призы», сообщил официальный портал.

«Жители города старше 60 лет, которые проголосуют на mos.ru, получат скидку в размере 1000 призовых баллов на покупки в любой из аптек — партнёров акции, а воспользовавшиеся онлайн-голосованием жители столицы не старше 25 лет — скидку в размере 500 призовых баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнёров акции», — сказано в сообщении.

Кроме того, будут проведены дополнительные розыгрыши для семейных пар и родителей с детьми. Один призовой балл равен одному рублю. Обменять баллы можно будет на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в музеи и театры, также победители смогут пополнить баллами карту «Тройка».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов заявил, что голосовать в онлайн-формате стало для жителей Москвы привычным делом, этот способ голосования завоевал у них прочное доверие. Одна из социальных задач конкурса «Миллиона призов» — повышение гражданской активности москвичей, что особенно важно в таком ответственном мероприятии, как выборы президента, отметил Платонов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.