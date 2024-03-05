Москва, 5 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Китайский автомобильный бренд Geely впервые стал лидером среди иномарок по продажам в России. Как 5 марта сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», за февраль 2024 года в стране реализовали 12,3 тыс. автомобилей бренда (в 3,8 раза больше по сравнению с 2023 годом).

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4830 автомобилей», — говорится в публикации.

По итогам первых двух месяцев года продажи Geely выросли в 3,2 раза, достигнув 21,3 тыс. автомобилей. Второе место по популярности после модели Monjaro занял кроссовер Coolray (2,7 тыс. ед.), третье — Atlas (1,2 тыс. ед.).

Однако, по мнению директора департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ» Николая Иванова, далее удерживать лидерство Geely будет проблематично, так как при официальном ввозе в страну, в отличие от актуальных поставок через параллельные каналы, стоимость автомобилей повысится.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года стало известно, что главными конкурентами китайцев на российском автомобильном рынке стали только автомобили с пробегом, спрос на которые тогда увеличился на 11%. По данным «Известий», к примеру, покупатели новых Haval с интересом изучали в том числе подержанные Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander, а покупатели новых Geely — Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra. Наибольший интерес, по данным экспертов, у автолюбителей вызывали ввезённые из-за рубежа Audi, BMW, Mercedes-Benz G-класса и некоторые другие автомобили.