Кемерово, 5 марта, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Жителей одной из многоэтажек в городе Осинники Кемеровской области посреди ночи разбудил стук копыт и женский крик. Необычный инцидент произошёл в доме на улице Революции, 39.

Кадр из видео

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Около трёх часов ночи нетрезвый мужчина завёл в подъезд белую лошадь и направился с ней к своей квартире на пятом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Этот момент как раз попал в объектив камеры наблюдения, установленной на лестничной площадке. На кадрах видно, как, пошатываясь, он ведёт грязного исхудавшего коня и затем пытается сесть на него верхом.

По словам очевидцев, ковбой завёл животное в квартиру, откуда сразу послышался женский крик. Отношения с супругой мужчина выяснял на протяжении нескольких часов. Спустя некоторое время жильцы вывели лошадь на улицу.

Известно, что квартиру супруги снимают. С хозяйкой квартиры пока связаться не удалось. Мужчину разыскивает управляющая компания.

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии 19 января местные жители спасли застрявшую по шею в сугробе лошадь. Это произошло в верховьях реки Синца в населённом пункте Шара-Тала. Жители лопатами убрали снег, вызволив животное из снежного плена

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