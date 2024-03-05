Пьяный житель Кузбасса попытался заехать в квартиру к жене на белом коне
Кемерово, 5 марта, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Жителей одной из многоэтажек в городе Осинники Кемеровской области посреди ночи разбудил стук копыт и женский крик. Необычный инцидент произошёл в доме на улице Революции, 39.
Около трёх часов ночи нетрезвый мужчина завёл в подъезд белую лошадь и направился с ней к своей квартире на пятом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Этот момент как раз попал в объектив камеры наблюдения, установленной на лестничной площадке. На кадрах видно, как, пошатываясь, он ведёт грязного исхудавшего коня и затем пытается сесть на него верхом.
По словам очевидцев, ковбой завёл животное в квартиру, откуда сразу послышался женский крик. Отношения с супругой мужчина выяснял на протяжении нескольких часов. Спустя некоторое время жильцы вывели лошадь на улицу.
Известно, что квартиру супруги снимают. С хозяйкой квартиры пока связаться не удалось. Мужчину разыскивает управляющая компания.
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