США, 5 марта, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В районе города Нэшвилла в американском штате Теннесси разбился одномоторный самолёт, сообщила 5 марта городская полиция в соцсети Х.

Соцсети полиции Нэшвилла

Крушение произошло возле полос трассы I-40, ведущих на восток.

«Несколько человек на борту погибли», — сообщили в полиции.

Пока неизвестно, откуда следовал самолёт.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля в штате Миссисипи разбился вертолёт AH-64 Apache Нацгвардии США. Два члена экипажа погибли. Авиакатастрофа произошла во время учебного полёта.

Самолёт Як-42 вернулся в аэропорт вылета в Уфе 26 февраля. У воздушного судна возникли проблемы с шасси. На борту находились 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Приземление прошло в штатном режиме.