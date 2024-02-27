Уфа, 27 февраля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Самолёт Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Уфы вскоре после взлёта из-за проблем с шасси. Об этом сообщает 27 февраля РЕН ТВ.

«КрасАвиа»

Днём 26 февраля самолёт вылетел в Омск с 20 пассажирами на борту. Рейс обслуживали шесть членов экипажа.

Вскоре воздушное судно совершило посадку в аэропорту вылета по причине неуборки шасси, сообщил источник. Приземление прошло штатно, по факту инцидента проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Благовещенске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Борт продолжил полёт после того, как пассажира передали медикам.

В аэропорту Комсомольска-на-Амуре 18 февраля вынужденно сел самолёт L-410, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Борт с двумя членами экипажа попал в зону обледенения. Никто не пострадал.