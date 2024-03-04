Анкара, 4 марта, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, в ходе которых стороны обсудят в том числе ситуацию на Украине. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

«Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын отправился в США. Калын в Вашингтоне встретится с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом… проведёт встречи в Белом доме, Конгрессе и министерстве иностранных дел (Госдепартаменте США)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию в Ираке и Сирии, конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также продолжающийся конфликт на Украине и ситуацию на Южном Кавказе.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. При этом он не стал уточнять, когда подобные переговоры могут состояться. До этого, по словам Нарышкина, уже состоялись его переговоры с главой ЦРУ, в ходе которых они обсудили будущее Украины. Разговор состоялся в конце июня 2023 года по инициативе американской стороны, а официальном предлогом для звонка стала попытка мятежа в России.