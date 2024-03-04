Москва, 4 марта, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Семейную ипотеку в России продлят до 2030 года, предварительные расходы на это составят 260 млрд рублей в текущем году и 1,5 трлн рублей до 2030 года, заявили 4 марта в Министерстве финансов страны.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По поручению президента России Владимира Путина семейную ипотеку продлят до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%, базовые параметры программы будут сохранены», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минфине отметили, что, помимо этого, также продолжится программа поддержки многодетных семей, по которой они получают возможность частично или полностью погасить имеющуюся ипотеку. В министерстве напомнили, что программа распространяется на семьи, где после 1 января 2019 года родился третий ребёнок. Предварительно на 2024 год на цели поддержки потребуются дополнительные 50 млрд рублей.

Что было раньше

Программа семейной ипотеки действует в стране с начала 2018 года. Российские семьи могут взять кредит на приобретение жилья в новом доме или строительство частного дома и покупку земли. Программа также позволяет рефинансировать уже оформленную ранее ипотеку на первичную недвижимость. Путин поддержал идею о продлении семейной ипотеки и напомнил, что ставка по ипотечному кредиту в рамках программы составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%. Президент пообещал поручить правительству подготовить и внести предложение о продлении программы.

Что будет дальше

Для семей с детьми до шести лет включительно ставка останется на первоначальном уровне 6%. По оценкам экспертов, в 2023–2024 годах поддержкой государства воспользуются около 240 тыс. российских семей (в 2023 году на программу пришлось около половины от всех выданных в стране льготных ипотек). Регионами-лидерами стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область.

На каких условиях

Программой могут воспользоваться:

семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребёнок или последующие дети;

семьи с ребёнком с инвалидностью;

семьи с усыновлёнными и удочерёнными детьми;

по льготной ставке до 6% (5% для Дальневосточного федерального округа при рождении ребенка с 1 января 2019 года) на срок до 30 лет;

с первоначальным взносом в 20% от общей стоимости жилья;

с максимальной кредитной суммой 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в других регионах;

дата рождения одного из детей обязательно должна укладываться в срок действия программы;

продавцом жилья должно быть юридическое лицо.

Приобрести вторичное жильё по программе возможно у физических лиц только в Дальневосточном федеральном округе на землях сельских поселений. Программа также позволяет использовать материнский капитал, но только как первоначальный взнос (отдельные банки позволяют использовать его для досрочного погашения кредита).