Москва, 4 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ) на заседании 4 марта обсудили порядок работы непосредственно в дни голосования 15–17 марта, сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Большинство членов мониторинговой группы будут следить за соблюдением избирательных прав в регионах, где работают или занимаются общественной деятельностью. Пока решено, что МРГ будет работать в 12 субъектах России в шести федеральных округах, в том числе в новых и в граничащих с Украиной регионах. Не исключено, что число регионов, где будет проходить мониторинг, увеличится.

Уже известна часть субъектов, где будут работать члены группы. В ДНР мониторинг будет проводить депутат парламента республики Елена Шишкина. В Екатеринбурге следить за соблюдением прав поручили уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, в Москве организацию выборов в СИЗО проверит член СПЧ Алексей Мельников.

На Сахалине курировать голосование будет председатель общественной палаты региона Владимир Иконников, в Пермском крае — профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина, в Новосибирске — зампред СПЧ Ирина Киркора, в Ульяновске — детский омбудсмен области Екатерина Сморода. Также МРГ СПЧ планирует проводить мониторинг в Калужской, Белгородской областях и в Карачаево-Черкесии.

На заседании также выступил член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод. Он рассказал, как контролировал проведение досрочного голосования в Ямало-Ненецком автономном округе. Правозащитник заявил, что голосование провели для оленеводов в стойбище в Приуральской тундре, все необходимые условия для этого были созданы.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые в голосовании на президентских выборах в России примут участие жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование началось 25 февраля и будет идти до 14 марта.

Центризбирком в качестве кандидатов в президенты зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина. В его поддержку собрали не 300–315 тыс. подписей, как требуется по закону, а в десять раз больше.