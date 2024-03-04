Москва, 4 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии 29 февраля состоялась встреча «ядерной пятёрки», сообщили 4 марта в МИД России.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В рамках выполнения Россией функций координатора в «ядерной пятёрке» 29 февраля в Эр-Рияде состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием», — говорится в сообщении ведомства.

«Ядерная пятёрка» — это неформальное объединение стран, которые обладают ядерным оружием, и в него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН прошла встреча «ядерной пятерки» на уровне экспертов.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в октябре 2023 года заявил, что формат «ядерной пятёрки» является отдельным сюжетом, который не связан напрямую с вопросом диалога России и США по стратегической стабильности, так как в этом формате своя повестка. Он отмечал, что повестку дня надо расширить, в том числе за счёт работы над новым обзорным циклом Договора о нераспространении ядерного оружия, а также сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН.