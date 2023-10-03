Москва, 3 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Россия в качестве координатора неформального объединения ядерных стран намерена предложить своим партнёрам график консультаций в рамках формата «ядерной пятёрки». Об этом 3 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ближайшая встреча будет «на полях» начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Замглавы МИД уточнил, что формат «ядерной пятёрки» является отдельным сюжетом, который не связан напрямую с вопросом диалога России и США по стратегической стабильности, так как в этом формате своя повестка.

Рябков уточнил, что российская сторона намерена её немного изменить, чтобы не сводить всё только к так называемым ядерным рискам, которые важны в качестве темы и сюжета и будут обсуждаться в будущем.

«Но повестку дня надо расширить, в том числе за счёт работы над новым обзорным циклом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.), также за счёт сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, по вопросам, которые так называемые ядерные радикалы навязывают международному сообществу по тематике Договора о запрещении ядерного оружия», — пояснил он, указав, что все эти вопросы не относятся к российского-американскому диалогу по стратегической стабильности.

«Ядерная пятёрка» — это неформальное объединение стран, которые обладают ядерным оружием, и в него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября авторы стратегии по противодействию оружию массового уничтожения минобороны США назвали Россию и Китай основными угрозами в вопросе возможности возникновения конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия. В Пентагоне также назвали Северную Корею и Иран постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться.

Рябков 2 октября заявил, что Россия не видит перспектив в отношениях с США, пока Вашингтон сохраняет свою нынешнюю политику. Замглавы МИД подчеркнул, что основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают на фоне действий американской стороны. Москва также не получила от США предложений о проверке соблюдения последними моратория на ядерные испытания.