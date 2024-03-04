Самара, 4 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск по одному пути восстановлено после взрыва на мосту в Самарской области. Как сообщили в РЖД 4 марта, обследование моста позволило сделать вывод о безопасности пропуска поездов. Задержавшиеся из-за инцидента поезда продолжили следование по маршрутам.

Алексей Куденко/РИА Новости

«РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график. Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути», — говорится в Telegram-канале.

В период обследования пострадавшего моста несколько поездов следовали по изменённым маршрутам. В частности, № 10 (Москва — Самара) прошёл через станцию Жигулёвск и опоздал на конечную станцию на 1 час 47 минут. По аналогичному направлению направили поезда № 110, 14, 131 и 124. Поезда № 50, 32 и 132 отправили через станцию Кинель. В связи с инцидентом также отменили два электропоезда — № 7552 (Сызрань — Мирная) и 7557 (в обратном направлении).

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 марта стало известно, что в Чапаевске прогремел взрыв. Эксперты при осмотре обнаружили повреждения металлоконструкций и ограждений железнодорожного моста, но никто не пострадал. Движение на участке временно приостановили, в оперативных службах заявили, что причиной случившегося стала детонация взрывного устройства. Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что взрывотехники нашли и обезвредили ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство на железной дороге в Самарской области. Он добавил, что ответственность за инцидент взяла на себя украинская разведка.