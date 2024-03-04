Пермь, 4 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Пермском крае, сообщил 4 марта Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«В посёлке Половинка на территории ИК №37 полыхает швейный цех», — говорится в сообщении.

По данным источника, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае в исправительной колонии в Соликамске загорелось здание площадью 1,2 тыс. кв. метров. Пожар вспыхнул 2 февраля. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Произошло частичное обрушение крыши на 100 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Позднее выяснилось, что возгорание началось в производственном цеху. Никто не пострадал.

Крупный пожар вспыхнул 23 февраля на складе с палетами, продуктами питания и металлическими изделиями в Новосибирске. Огонь охватил площадь 800 кв. метров. На место происшествия выехали 67 человек и 20 единиц спецтехники. К горящему складу также прибыл пожарный поезд, на месте создали штаб пожаротушения.