Новосибирск, 23 февраля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями в Новосибирске. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 07:03 по местному времени (03:03 мск). Загорелся склад, расположенный на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Здание склада кирпичное, он поделён на три отсека, в которых хранятся продукты, паллеты и металлические изделия.

Предварительная площадь пожара составляет 800 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия с возгоранием борются 67 человек и 20 единиц техники. К горящему складу прибыл пожарный поезд, на месте создан штаб пожаротушения для координации действий и сил.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели четырёх человек и 20 пропавших без вести в результате пожара в испанской Валенсии. Загорелось 14-этажное жилое здание, огонь охватил дом полностью, часть жильцов не смогли спастись.

Пожар назван самым крупным в истории города. Мэр Валенсии Мария Хосе Катала заявила, что в городе будет объявлен траур по погибшим.