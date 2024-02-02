Соликамск, Пермский край, 2 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В Пермском крае в исправительной колонии в Соликамске загорелось здание площадью 1,2 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение, сообщили оперативные службы города.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории исправительной колонии №9 в Соликамске горит здание на площади 1,2 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — проинформировали экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Как передавало ИА Регнум, в этот же день в МЧС РФ по Мурманской области сообщили, что в Мурманске на площади 800 кв. метров загорелось здание рыбоперерабатывающего завода. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

Пожар случился вечером 1 февраля по адресу улица Александра Невского, дом 38. Горело двухэтажное кирпичное задание.

Очевидцы сообщали, что завод «практически сгорел». Продукцию выпускала компания «Полинет». В основном это была печень трески.

До этого в городе Пушкино Московской области огнеборцы ликвидировали крупный пожар — горело административное здание на территории мясного предприятия, площадь пожара — 1 тыс. кв. метров.

31 января тушили крупный пожар в посёлке Муромцево во Владимирской области. Огнём было охвачено 2500 кв. метров складского помещения для хранения обуви. Работу пожарных осложняла высокая горючая нагрузка. Информации о пострадавших не поступало.