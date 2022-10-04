Пекин, 4 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Китай возобновил свою политическую поддержку сектора электромобилей, что, по мнению экспертов, еще больше подстегнет отрасль, которая и без того находится в состоянии ускоренного развития, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Тесла

Китай объявил, что освобождение от налога на покупку для электромобилей будет продлено до конца 2023 года. Это третье продление с тех пор, как страна впервые внедрила эту политику в 2014 году. Основываясь на отпускных ценах на основные электромобили, эксперты подсчитали, что политика поможет покупателям автомобилей сэкономить около 10 000 юаней (около $1408), в то время как политики ожидают, что это приведет к отмене налогов на 100 млрд юаней по всей стране.

Освобождение от налогов доказало свою эффективность в стимулировании потребления. По данным Государственного налогового управления Китая, за первые семь месяцев текущего года эта политика позволила сократить налоги примерно на 40,68 млрд юаней, что на 108,5% больше, чем в предыдущем году. Эксперты полагают, что такая благоприятная политика еще больше раскроет рыночный спрос на электромобили — сектор, который в последние годы быстро расширяется.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), за первые восемь месяцев этого года в Китае было продано в общей сложности 3,86 млн автомобилей, что примерно на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам, замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобиня, Китай занимает первое место в мире по объему производства и продаж семь лет подряд, начиная с 2015 года.

Бум в секторе NEV в Китае произошел после того, как вторая по величине экономика в мире внедрила множество политических стимулов для стимулирования развития сектора. Представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Мэн Вэй сказал, что Китай рассматривает электромобили в качестве координационного центра в преобразовании своей автомобильной промышленности, создавая политические рамки, которые обеспечили прочную основу для ее развития.

Одним из элементов плана является руководство по развитию отрасли, обнародованное в 2020 году. В документе перечислены пять основных задач для развития на период с 2021 по 2035 год, включая повышение потенциала технологических инноваций, создание отраслевых экосистем нового типа и улучшение инфраструктуры.

Кроме того, центральные и местные органы власти разработали более 600 стратегий поддержки, охватывающих технологические инновации, продвижение и применение, а также безопасность. Устойчивые политические стимулы помогли сектору добиться прорывов в таких областях, как развитие технологий и рост рынка, сказал Ши Цзяньхуа, заместитель генерального секретаря CAAM.