Анталья, Турция, 4 марта, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Состоявшаяся на прошлой неделе встреча палестинских фракций в Москве является важным сигналом и отражает серьёзность намерения России разрешить их разногласия. Об этом 4 марта заявил в Анталье министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики.

Илья Питалев/РИА Новости Представители Палестины перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

Как отметил в беседе с «РИА Новости» глава палестинского МИД, российская сторона никогда не переставала оказывать помощь в преодолении разногласий между палестинскими группами.

«И последняя встреча, которая состоялась в Москве с участием всех палестинских групп, была отражением серьёзности и приверженности России гарантиям, что она сделает всё возможное для преодоления разногласий, это важно», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в Москве состоялись переговоры ведущих палестинских фракций на межпалестинской встрече по урегулированию в секторе Газа. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед в этот же день рассказал, что президент Палестины Махмуд Аббас решил посетить Москву после президентских выборов в России.

Представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман 3 марта заявил о возможности ужесточения позиции Тель-Авива по отношению к Москве и вероятности перехода российско-израильских отношений в более агрессивную фазу. По его словам, к этому могут привести переговоры в Москве ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.