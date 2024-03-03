Тель-Авив, Израиль, 3 марта, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Отношения Израиля с Россией грозят стать более агрессивными. Такое мнение высказал изданию Business Insider представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По словам Вайтмана, обострение отношений могут усугубить переговоры в Москве ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

«Последние два года Израиль ходил по дипломатическому канату в российско-украинской войне», — признал политик.

Он также заявил, что нет никаких сомнений в том, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле». При этом отметил, что ему неясно, «на каком уровне».

«Отныне Израиль займёт более агрессивную позицию по отношению к России», — сказал Вайтман.

По его словам, если конфликт на Украине не закончится пока «Израиль разбирается со своей местной проблемой, их оружие найдёт дорогу на Украину».

Как сообщало ИА Регнум, Тель-Авив планирует поставить Киеву системы предупреждения о ракетных ударах, заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

В Москве 29 февраля начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.