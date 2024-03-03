В Израиле прогнозируют ужесточение отношений с Россией
Израильский политик Вайтман: Тель-Авив займёт агрессивную позицию к Москве
Тель-Авив, Израиль, 3 марта, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Отношения Израиля с Россией грозят стать более агрессивными. Такое мнение высказал изданию Business Insider представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.
По словам Вайтмана, обострение отношений могут усугубить переговоры в Москве ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.
«Последние два года Израиль ходил по дипломатическому канату в российско-украинской войне», — признал политик.
Он также заявил, что нет никаких сомнений в том, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле». При этом отметил, что ему неясно, «на каком уровне».
«Отныне Израиль займёт более агрессивную позицию по отношению к России», — сказал Вайтман.
По его словам, если конфликт на Украине не закончится пока «Израиль разбирается со своей местной проблемой, их оружие найдёт дорогу на Украину».
Как сообщало ИА Регнум, Тель-Авив планирует поставить Киеву системы предупреждения о ракетных ударах, заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.
В Москве 29 февраля начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.