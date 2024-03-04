Флоренция, Италия, 4 марта, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Группа экологических активистов в ходе акции наклеила листовки на картину известного итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом 3 марта сообщила газета la Nazione.

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По информации издания, группа из пяти экоактивистов приклеила листовки с фотографиями произошедшего в прошлом году наводнения на защитный экран полотна Боттичелли и на стены выставочного зала. Ещё одну группу хотевших принять участие в акции молодых людей задержали до того, как они смогли это сделать.

Карабинеры из соседнего с галереей отделения прибыли на место инцидента, и в результате этого акция проходила только несколько минут. Из-за неё посетители галереи Уффици вынуждены были покинуть зал.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля экоактивистки во Франции облили супом защищённую стеклом картину художника Клода Моне «Весна» в Лионском музее изобразительных искусств. По их утверждению, таким образом они хотели обратить внимание и предупредить общественность о надвигающем климатическом кризисе.

Экоактивисты из движения Riposte alimentaire 28 января облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в парижском Лувре. Участники акции объяснили свои действия желанием продвигать, в частности, право на здоровье и устойчивое питание.