Хартум, 3 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Иран не обращался к Судану по поводу строительства своей военно-морской базы в стране, сообщил 3 марта «РИА Новости» глава МИД Судана Али Садик Али.

РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на советника по разведке военного лидера Судана Ахмада Хасана Мохаммеда, сообщила, что Иран в 2023 году добивался у Судана разрешения построить военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей, но не получил согласия.

Как передавало ИА Регнум, ране власти Китая обратились к Ирану с просьбой помочь остановить нападения мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) в акватории Красного моря.

Хуситы начали атаки на коммерческие суда США и Израиля в Красном море после начала израильскими военными в октябре 2023 года наземной операции в секторе Газа. По данным американских военных, с 19 ноября по 18 января хуситы не менее 31 раза предпринимали атаки на гражданские суда в Красном море. При этом член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммедаль-Бахити неоднократно отмечал, что хуситы хотят не захватить или потопить суда в Красном море, а только повысить экономические издержки для Израиля.