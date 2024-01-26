Пекин, 26 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Власти Китая обратились к Ирану с просьбой помочь остановить нападения мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) в акватории Красного моря. Об этом 26 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране.

Hani Al-Ansi/Global Look Press

По словам последних, Пекин и Тегеран в течение последнего времени провели несколько встреч для обсуждения торговли и атак на коммерческие суда в Красном море.

Один из источников рассказал, что представители Китая заявили, что в случае нанесения его интересам какого-либо ущерба, это повлияет на отношения страны с Ираном.

«Поэтому Ирану необходимо повлиять на хуситов, чтобы они проявили сдержанность», — сказал он.

При это каких-либо конкретных комментариев о возможности прерывания торговых отношений Тегерана с Пекином агентство не привело.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января военный представитель хуситов Яхья Сариа написал, что бойцы «Ансар Алла» подбили ракетой американский военный корабль в ходе столкновения с эсминцами ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Они также вынудили два американских коммерческих судна свернуть с маршрута.

В ночь на 12 января США и Британия нанесли ракетные удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на свои суда в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Позднее британские и американские военные продолжили атаковать цели на йеменской территории.

Хуситы начал атаки на коммерческие суда США и Израиля в Красном море после начала израильскими военными в октябре 2023 года наземной операции в Секторе Газа. По данным американских военных, с 19 ноября по 18 января хуситы не менее 31 раза предпринимали атаки на гражданские суда в Красном море. При этом член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммедаль-Бахити неоднократно отмечал, что хуситы не хотят захватить или потопить суда в Красном море, а только повысить экономические издержки для Израиля.