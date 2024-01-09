Вашингтон, 9 января, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки рассчитывают, что боевые действия между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа закончатся в течение ближайших недель. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

По информации источника, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время будущего визита в Израиль обратится к руководству еврейского государства с указанием на необходимость скорейшего завершения военной кампании. Также Блинкен порекомендует тщательнее выбирать цели для ударов ЦАХАЛ, чтобы максимально снизить потери среди мирного населения.

4 января Энтони Блинкен отправился в ближневосточное турне, в ходе которого американский дипломат посетит Израиль, Турцию и ряд арабских стран.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани предупредил, что палестино-израильский конфликт может расшириться и вызвать ещё больше страданий двух сторон. Комментирую нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море, госсекретарь подчеркнул, что эти атаки напрямую затронули более 40 стран.