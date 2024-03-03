Байден на встрече с премьером Италии Мелони поцеловал её в макушку
Вашингтон, 3 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден после переговоров поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети X.
Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони
Лидер Соединённых Штатов сделал это при прощании после рабочей встречи в Овальном кабинете. СМИ отмечают, что на ней обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке.
Этот жест Байдена привлёк внимание пользователей социальных сетей. Они назвали такой порыв президента «новым дипломатическим трендом».
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