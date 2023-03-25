Эр-Рияд, 25 марта, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Саудовский телеканал MBC подверг президента США Джо Байдена жёстким насмешкам, сообщает 24 марта издание New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В уже ставшем «вирусным» видеоролике актёр, изображающий Байдена, всё время пытается с кем-то поздороваться, безуспешно протягивая руку в пустоту. Не найдя никого, актёр в растерянности поворачивается в противоположную сторону и вновь пытается пожать кому-то руку.

Затем появляется другой актёр, изображающий вице-президента США Камалу Харрис, который начинает руководить рукопожатиями «Байдена». Несмотря на такое руководство, «Байден» снова пытается поздороваться с пустотой.

New York Post отмечает, что это уже второй случай, когда телеканал MBC смеётся над президентом США. В предыдущей видеопародии «Байден» засыпал на трибуне, а «Харрис» пыталась его разбудить.

Напомним, что Байден является самым возрастным президентом за всю историю США. В прошлом году ему исполнилось 80 лет. Байден на публике постоянно совершает ошибки и оговорки, попадая в разного рода нелепые ситуации.