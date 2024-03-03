Варшава, 3 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Российские лётчики в зоне СВО активно уничтожают пункты временной дислокации украинских войск, склады с топливом и боеприпасами, а также ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем. Об этом польский обозреватель Кшиштоф Подгурский пишет в статье для издания Myśl Polska.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Лётчики выпускают по радарам и позициям зенитных систем ВСУ ракеты Х-31П и Х-59. Опубликованные российскими военными видеозаписи демонстрируют, как уничтожаются РЛС П-18 «Малахит» и элементы систем С-300, отметил журналист.

«Российская сторона медленно, методично, руководствуясь правилами военного искусства осуществляет действия, направленные на существенное снижение боевого потенциала украинской армии», — говорится в статье.

Обозреватель напомнил, что на минувшей неделе ВС России освободили в ДНР населённые пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Последний находится в 5 км к северо-западу от Авдеевки, которую российская армия заняла 17 февраля. Он предположил, что Россия усилит наступательные действия в Запорожской области.

ВСУ, говорится в материале, перешли к стратегической обороне. Украинцы строят укрепления и минируют территорию, готовясь к наступлению со стороны РФ. Украинский генштаб рассчитывает за счёт обороны «сточить» российские силы, а затем перейти в наступление.

Однако эти планы, пишет Подгурский, отдают излишним оптимизмом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Драго Босник отметил, что российские военные мастерски развенчивают мифы о «превосходстве» натовских вооружений. В зоне СВО армия России всё чаще уничтожает новейшие образцы оружия НАТО, констатировал он.