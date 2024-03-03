Городец, Нижегородская область, 3 марта, 2024, 07:48 — ИА Регнум. В Городце в Нижегородской области вечером 2 марта случился пожар в частном доме, хозяева которого там временно не жили. После тушения огня в доме был обнаружен труп 16-летнего подростка. О трагедии сообщили в МЧС РФ.

Пожар

По информации спасателей, за пустующим домом присматривали родственники-соседи. Хозяйка зимой в доме не живёт. Соседи попросили ребёнка проверить, всё ли в порядке с домом. Через полчаса дом площадью 95 кв. метров загорелся.

Огонь тушили 15 специалистов и четырые единицы техники.

«Сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 16-летнего подростка. Причины пожара устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве во время пожара в квартире погибла 86-летняя жена первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь госпитализирована с ожогами, она пыталась спасти мать из огня.

Когда её 61-летняя дочь Елена вернулась домой, комната и коридор квартиры уже были охвачены пламенем. Женщина попыталась сама потушить огонь и пробраться в комнату к матери, но не смогла, она получила тяжёлые ожоги.

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

Как минимум 15 человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая. В момент пожара в здании находились 762 человека.