Торонто, Канада, 3 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Использование фондов России для Украины сопряжено с наличием сложностей, заявила на пресс-подходе в Торонто премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Quirinale. it Джорджа Мелони

«Использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины. <…> Это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет определённые сложности», — сказала премьер.

Мелони добавила, что считает хорошим решением предложение ЕС об использовании процентов от этих замороженных фондов, и это можно вынести на обсуждение G7.

При этом она отметила разницу подходов с США к этому вопросу, поскольку нужно учитывать, «где физически они находятся».

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России заявили о рассмотрении сразу нескольких вариантов ответа на возможное лишение РФ активов. В ведомстве подчеркнули, что ответные меры будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения. В дипмиссии пообещали, что любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут первыми кандидатами на попадание под российские контрмеры, включая финансовые и имущественные. При этом на Западе не остановятся и будут искать всё новые предлоги для создания видимости легитимности отъёма российских замороженных активов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр финансов США Джанет Йеллен 1 марта в интервью агентству Reuters заявила о проблемах с использованием российских активов. Она усомнилась в возможности стран «Большой семёрки» принять решение об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине на июньском саммите G7. Любые действия должны иметь международное и национальное юридическое обоснование, подчеркнула глава американского минфина.