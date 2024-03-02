Краснодар, 2 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с казанским ФК «Рубин».

РИА Новости / Виталий Тимкив

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу прошёл в Краснодаре со счётом 1:1.

От «Краснодара» гол на 36 минуте забил Олакунле Олусегун. Счёт на 90-й минуте сравнял игрок «Рубина» Рустамджон Ашурматов.

В итоге «Краснодар», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в рамках предсезонной подготовки московский ЦСКА крупно обыграл подмосковные «Химки». Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке и завершилась победой армейцев 3:0.

Первый тайм прошёл без моментов и голов. Во второй половине игры команды перешли к активным действиям. Счёт открыл нападающий армейцев Фёдор Чалов. На 50-й минуте он после паса Ивана Облякова вошёл в штрафную и технично переправил мяч в дальний угол.

Через четыре минуты Виктор Давила, снова с передачи Облякова, увеличил преимущество ЦСКА. Третий гол не заставил себя ждать. Отличился снова Фёдор Чалов. Голевым пасом в этом моменте отметился сербский полузащитник армейцев Саша Зделар. ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков. Армейцы разделили седьмое место с казанским «Рубином».