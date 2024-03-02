Барнаул, 2 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае 34-летний пьяный житель Барнаула убил таксиста и угнал его автомобиль. Об этом сообщил Следственный комитет по Алтайскому краю в Telegram-канале.

СК РФ по Алтайскому краю

Отмечается, что против подозреваемого было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По предварительной информации, 1 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси, чтобы навестить своего приятеля, однако по приезде его не оказалось дома. После этого мужчина попросил таксиста отвезти его на другой адрес, однако по прибытии он снова попросил водителя такси подождать.

Получив отказ, мужчина набросился на таксиста с ножом и ударил его, как минимум, 10 раз в разные части тела.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД», — уточнили в СК по Алтайскому краю.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что на данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия. Также СК готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля в Пермском крае сотрудники полиции со стрельбой задержали пьяного водителя «Лады». Правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21 099 без госномеров. Позднее выяснилось, что их сняли с регистрационного учёта. Водитель проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться.

Началась погоня. Водитель легковушки опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан. Полицейские в соответствии с законом применили табельное оружие, чтобы его остановить.

За рулём находился 21-летний пьяный молодой человек. Водительских прав у него не было. Из-за стрельбы пострадали двое пассажиров ― 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Оба были пьяны.

Пострадавших доставили в больницу, а на задержанного составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

До этого, в начале февраля, в Туле 23-летний мужчина пытался зарезать девушку-продавца.

По данным следствия, ночью 2 февраля 23-летний местный житель напал с ножом на сотрудницу магазина, расположенного на улице Полюсной в микрорайоне Мясново. Он ударил женщину ножом в шею и быстро покинул магазин.

На помощь девушке бросились другие сотрудники. Она осталась жива благодаря оказанной вовремя медицинской помощи.

Злоумышленника задержали, на допросе он сознался в преступлении. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), отметили в СК.