София, 1 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Болгария с 1 марта прекращает импорт российской нефти, досрочно отказываясь от действующего для неё до конца 2024 года освобождения от запрета ЕС на импорт нефти из РФ, сообщило агентство EFE.

Hervé Cozanet

1 марта вступило в силу принятое в декабре 2023 года решение парламента Болгарии. Депутаты утвердили график, согласно которому объём импорта нефти из России с 1 января 2024 года должен сократиться до 50%, с 1 февраля — до 25%, а с 1 марта полностью прекратиться.

Разрешение продолжать импорт нефти из России в порядке исключения ранее предоставила Болгарии Еврокомиссия.

Единственный в Болгарии нефтеперерабатывающий завод принадлежит «Лукойлу». Российская компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в Болгарии. Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Болгарии в 2023 году увеличили налог на прибыль для НПЗ до 60% и заявили, что снизят его до 15% только после продажи актива. «Лукойл» заявил, что в связи с резким изменением условий пересматривает стратегию работы в Болгарии, изучая в том числе вариант продажи бизнеса.

Кроме того, в августе 2023 года власти Болгарии начали процедуру передачи нефтяного терминала Росенец от «Лукойла» под оперативный контроль государству. Концессионный договор с «Лукойл нефтохим Бургас» был прекращён на основании дополненного закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине, который был принят парламентом Болгарии в июле 2023 года.