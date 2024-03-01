Краснодар, 1 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Убийство мужчины, управлявшего внедорожником, совершено в центре Краснодара. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Злоумышленник подошёл к водителю внедорожника на улице Будённого, несколько раз выстрелил в него из ружья и скрылся. Водитель скончался на месте от полученных ранений.

На месте работают правоохранители. Убийство, предположительно, могло произойти из-за личного конфликта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3870977" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Санкт-Петербурге киллер выстрелил в голову уроженцу Узбекистана Рустамбеку Алдаеву, водителю, который привёз местного адвоката и его детей к зданию школы на Выборгском шоссе. Алдаева госпитализировали, позднее он скончался. Предположительно, нападавший перепутал водителя с самим юристом. Возбуждено уголовное дело.