В Краснодаре неизвестный застрелил мужчину во внедорожнике
Краснодар, 1 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Убийство мужчины, управлявшего внедорожником, совершено в центре Краснодара. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112».
Злоумышленник подошёл к водителю внедорожника на улице Будённого, несколько раз выстрелил в него из ружья и скрылся. Водитель скончался на месте от полученных ранений.
На месте работают правоохранители. Убийство, предположительно, могло произойти из-за личного конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Санкт-Петербурге киллер выстрелил в голову уроженцу Узбекистана Рустамбеку Алдаеву, водителю, который привёз местного адвоката и его детей к зданию школы на Выборгском шоссе. Алдаева госпитализировали, позднее он скончался. Предположительно, нападавший перепутал водителя с самим юристом. Возбуждено уголовное дело.