Санкт-Петербург, 20 февраля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Мужчине в Санкт-Петербурге выстрелили в голову, раненый выжил и находится в больнице, СК России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили 20 февраля в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«По версии следствия, утром 20 февраля 2024 года на Выборгском шоссе неизвестный по неустановленным мотивам произвёл выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в СК России.

Нападение произошло возле школы. Шофёр привёз в школу детей и владельца автомобиля. Пока тот отводил детей на учёбу, водитель ждал его на улице. В этот момент прозвучал выстрел, шофёр упал, уточнил 20 февраля Telegram-канал «112».

Стреляли из пистолета Макарова. На опубликованных кадрах видно, что к человеку у автомобиля подошёл мужчина, после чего тот упал. Мужчина удалился быстрым шагом.

По данным Telegram-канала, злоумышленник совершил один выстрел, пуля попала в затылок. Силовики возбудили уголовное дело. На месте происшествия нашли одну гильзу калибра девять миллиметров.

Согласно одной из версий, пострадавший — уроженец Узбекистана Рустамбек Алдаев, водитель местного адвоката. Шофёра преступники могли принять за юриста.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868696" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Попытка убийства мужчины возле школы в Санкт-Петербурге

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля в Ленинградской области на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Его обнаружили возле мишеней для стрельбы.

Как выяснилось, погибший — президент Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев. Он также был тренером по стрельбе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).