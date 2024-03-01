Берлин, 1 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Четыре человека стали жертвами стрельбы в германских коммунах Шессель и Ботель в федеральной земле Нижняя Саксония. По подозрению в стрельбе задержан военнослужащий, сообщает газета Bild.

David Inderlied/Global Look Press

По данным правоохранителей, трое взрослых и ребёнок, возраст которого не указан, погибли в ночь на 1 марта. В двух местах, где произошла стрельба, обнаружили мёртвой бывшую возлюбленную подозреваемого и ребёнка, а также её нового партнёра и его мать.

Предположительно, поводом для стрельбы стал конфликт. Отмечено, что подозреваемый сдался сам.

Вероятно, задержанный служил в военной части близ города Ротенбург, там проходят следственные действия. Полиция не исключает, что в автомобиле военного могут быть взрывчатка и боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе вооружённый мужчина удерживал по меньшей мере четырёх человек в заложниках в кафе Starbucks на юго-западе Германии. В связи с инцидентом в городе Ульм была развёрнута полицейская спецоперация.