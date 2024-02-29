Брюссель, 29 февраля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. В связи с успешным проведением реформ судебной системы Еврокомиссия (ЕК) разморозила для Польши €137 млрд из фондов Европейского союза. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба ЕК.

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«Сегодня Еврокомиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до €137 млрд. Эти действия связаны с реформами верховенства права, которые приняла Польша, а также с недавними и немедленными шагами, которые она предприняла для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы», — говорится в релизе.

В Брюсселе считают, что Польша начала использовать IT-инструмент Arachne, поддерживающий системы аудита стран ЕС и защищающий от мошенничества.

Варшава получит порядка €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии, ещё до €76,5 млрд — из фондов сплочения. Первые €6,3 млрд предоставят Польше в ближайшие недели.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2021 года замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач обвинил ЕС в незаконных действиях из-за приостановления поступлений средств ЕС. Ранее Варшава должна была получить около €58 млрд на реализацию Национального плана реконструкции, из них €5 млрд планировали перевести в виде субсидий и более €7,3 млрд выдать в виде кредитов. Однако по решению суда ЕС в Страсбурге выплаты этих средств Польше были приостановлены по причине отказа Варшавы отменить судебную реформу, которая, по мнению Брюсселя, угрожала независимости судебной системы в республике.