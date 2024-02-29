Москва, 29 февраля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Более 420 электронных услуг и сервисов включает цифровая экосистема Москвы, ими пользуются более 15,9 млн человек. Об этом сообщает 29 февраля пресс-служба столичной мэрии.

Цифровую экосистему, позволяющую горожанам решать большинство повседневных задач в онлайн-формате, в столице развивают с 2011 года. С каждым годом москвичи всё шире пользуются возможностями портала mos.ru, отметили в мэрии.

«В числе наиболее востребованных — повседневные сервисы, которые помогают москвичам заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе и решать бытовые вопросы», — говорится в сообщении.

В 2023 году москвичи, уточнили в пресс-службе, чаще всего пользовались электронными медицинскими картами и школьными дневниками, передавали показания счётчиков воды и тепла, записывали детей к врачу и получали информацию об их питании в школе. Кроме того, горожане активно оплачивают штрафы ГИБДД и коммунальные услуги, записывают детей в кружки, спортивные секции и дома творчества, оформляют карту москвича.

За минувший год количество обращений за городскими услугами увеличилось на 16%, москвичи воспользовались сервисами более 760 млн раз. С 2011 года количество обращений превысило 3,7 млрд, при этом в подавляющем большинстве случаев пользователи положительно оценивают качество цифровых сервисов и услуг.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных», на реализацию которого в ближайшие шесть лет будет направлено не менее 700 млрд рублей.