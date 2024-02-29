Москва, 29 февраля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В России активно растёт число молодых предпринимателей. Об этом 29 февраля сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«На 20% выросло число молодых предпринимателей. Сегодня их более 25 тысяч. Такую созидательную энергию стоит поддержать. Должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели», — заявил Путин.

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