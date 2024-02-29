Братислава, 29 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, которую предложило правительство премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал Markiza.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Также СМИ добавляет, что против уголовной реформы в стране проходили акции протеста.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова подписала одобренную парламентом масштабную реформу уголовного законодательства. Однако она заявила, что из-за того, что не согласна с предложенными поправками, направит документ в Конституционный суд.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января в более чем двадцати городах Словакии прошли массовые антиправительственные митинги, в которых приняли участие около 45 тысяч человек. Протестующие потребовали от действующего правительства республики, и в частности премьер-министра Роберта Фицо, отказаться от реформы уголовного законодательства.

Акции протеста в стране начали регулярно проводиться после 6 декабря, когда кабинет министров принял решение упразднить управление специальной прокуратуры, занимающееся расследованием различных резонансных дел, зачастую смежных с политикой.