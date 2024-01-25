Братислава, 26 января, 2024, 02:00 — ИА Регнум. 25 января в более чем двадцати городах Словакии прошли массовые антиправительственные митинги. В акциях протеста приняли участие почти 45 тысяч человек, сообщил новостной портал Sme.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

Собравшиеся потребовали от действующего правительства и, в частности, премьер-министра Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства. Кроме того, ряд митингующих призвали Фицо уйти в отставку.

Антиправительственные митинги в Словакии начали регулярно проводиться после 6 декабря, когда кабмин принял решение упразднить управление специальной прокуратуры, занимающееся расследование различных резонансных дел, зачастую смежных с политикой.

Ранее организованные либеральными партиями, потерявшими власть в республике по итогам прошедших парламентских выборов, массовые антиправительственные митинги прошли 11 января. Тогда тысячи людей вышли на улицы в таких городах как Братислава, Нитра, Банска-Бистрица, Кошице, Жилина, Левице, Прешов и Трнава.

Как передавало ИА Регнум, представитель партии Smer — socialna demokracia Роберт Фицо в четвёртый раз вернулся к власти после того, как три лидирующие на выборах партии в Словакии в октябре 2023 года подписали меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции. Напомним, что на выборах в Национальный совет Словакии партия Фицо одержала победу, набрав 23% голосов.