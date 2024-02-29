Циолковский, Амурская область, 29 февраля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. К концу 2024 года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников. Об этом 29 февраля сообщил журналистам глава «Росгидромета» Игорь Шумаков после старта ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4.

Он рассказал, что до определённого времени было тесное сотрудничество с западной системой EUMETSAT, которая поставляла большое количество оперативной информации для прогностической деятельности.

По словам Шумакова, с недавнего времени информационный поток от западных спутников почти иссяк, но благодаря «Роскосмосу» нехватку информации практически удалось устранить.

«Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем», — сказал Шумаков.

Он подчеркнул, что «Метеор-М» №2-4 оснащён уникальным оборудованием, позволяющим видеть сквозь облака, проводить мониторинг акватории морей и океанов, участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, выполнять экологические задачи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 февраля с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4, а также 18 российских и иностранных попутных малых аппаратов. В ведомстве отметили, ракета отработала штатно.