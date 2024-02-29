Циолковский, Амурская область, 29 февраля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4. Об этом 29 февраля сообщил «Роскосмос».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Отмечается, что пуск произведён в 08:43:26 по московскому времени с площадки 1С космодрома. Ракета выведет на орбиту спутник «Метеор-М» № 2-4, а также 18 российских и иностранных попутных малых аппаратов.

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит космические аппараты на заданные орбиты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о создании многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса, которая сможет стартовать не только с космодрома. Работу проводит Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Ракета будет базироваться на космодроме Восточный. Её создание ведётся не только в интересах народного хозяйства, на ракету также возлагает определённые ожидания основной заказчик — Министерство обороны, добавил Борисов.