Москва, 7 марта, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года в 2023 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарной сессии в тематический день «Здоровье» Форума национальных достижений. Этого показателя удалось добиться благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» — с ним медицина в стране становится доступнее и качественнее.

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Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти не только в России, но и во всём мире. Поэтому борьба с ними является одним из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение».

За последние четыре года в стране было создано 64 новых региональных сосудистых центра и 36 первичных сосудистых отделений. Кроме того, в медучреждения поставили более 22 тыс. единиц современного оборудования. Более 1,8 млн пациентов благодаря нацпроекту получают бесплатные лекарства.

«Результат есть — комплекс мер сработал. Дело в том, что по итогам последних 20 лет мы достигли самого низкого уровня смертности от болезней системы кровообращения», — рассказал главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. По его словам, за пять лет число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на диспансерном наблюдении увеличилось на 46%.

Успехи в диагностике и лечении таких заболеваний показывают регионы. Например, в Саратовской области стало проще выявлять проблемы у пациентов после появления ангиографического комплекса в Балаковской городской клинической больнице. Аппарат позволяет видеть состояние коронарных сосудов и зону поражения для того, чтобы своевременно предотвратить или хотя бы уменьшить риски.

Ещё один высокотехнологичный метод медицинской помощи теперь доступен для жителей Бурятии. Хирурги Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко освоили операции при атеросклеротическом поражении артерий сердца без разреза и наркоза. Через прокол с помощью катетера к зоне поражения артерии вводится специальный эллиптический бур с алмазным напылением.

РКБ им. Семашкo B Бурятии хирурги впервыe прооперировали cосуды сердцa c помощью алмазногo бypa

«Медицинский газ под давлением в семь атмосфер подается в аппарат, который раскручивает бур с частотой 180–200 тыс. оборотов в минуту. При поступательном движении бура окаменевшая атеросклеротическая бляшка превращается в пыль», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Юрий Хамаганов.

Первых прооперированных выписали домой уже на третьи сутки. Все они отметили значительное улучшение состояния после вмешательства.

«Достижения в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний влияют на главную цель по увеличению ожидаемой продолжительности жизни», — говорит гендиректор НМИЦ им. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.

Борьба с онкозаболеваниями

Особое внимание в стране уделяется и лечению онкологических заболеваний. За время реализации нацпроекта в России открыли 534 центра амбулаторной онкологический помощи. В региональные учреждения доставили почти 16 тыс. единиц оборудования. Эти меры позволили достичь самого высокого значения выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях.

Благодаря этому смертность от онкозаболеваний достигла самых низких показателей за 20 лет, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. «Онкология — наиболее динамично развивающаяся отрасль здравоохранения. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» помог нам совершить прыжок в развитии», — подчеркнул он.

Так, новый онкоцентр на 340 мест открыли в Тульской области. Стационар состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В распоряжении врачей — 10 тыс. единиц медоборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, эндоскопическое и лабораторное оборудование и многое другое. Девять операционных залов позволили увеличить число высокотехнологичных операций более чем в два раза.

Модернизация первичного звена здравоохранения

Высокотехнологичная медицина становится доступнее и в сельской местности, где продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. За последние три года в удаленных деревнях и сёлах отремонтировано более 3,9 тыс. объектов, а более 2,8 тыс. объектов было создано. Фактически каждый третий объект «первичного звена» принимает участие в модернизации.

В Доволенском районе Новосибирской области, к примеру, завершено строительство современной поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. Качественную медицинскую помощь там смогут получить 7,5 тысячи жителей трех населенных пунктов.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появился в селе Просек в Нижегородской области. Там функционируют процедурный кабинет, кабинет приёма, помещение для хранения лекарственных средств, техническое помещение и стерилизационная.

«Раньше пациенты обращались за медицинской помощью в амбулаторию, которая была расположена на втором этаже местного детсада. Теперь же в ведении фельдшера находится отдельный современный модуль с комфортабельными условиями для работы», — отметил главврач Лысковской центральной районной больницы Александр Пушкарёв.

Развитие детского здравоохранения

Ещё одно ключевое направление нацпроекта — сохранение здоровья детей. На сегодняшний день уже в более чем 98% детских поликлиник поставлено современное медоборудование. Кроме того, только в 2023 году в стране появилось 19 новых детских больниц.

Так, возможности новой областной детской клинической больницы оценили жители Оренбурга. Ежегодно это учреждение сможет обслуживать более 100 тысяч юных пациентов не только из Оренбургской области и соседних регионов, но и из стран Средней Азии.

Новый медицинский комплекс объединил три стационарных подразделения, которые располагались в разных точках города. Площадь больницы увеличилась более чем в 5 раз. Теперь в ней доступны самое современное диагностическое оборудование и умные операционные.

Всё это, а также раннее выявление заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров помогло значительно снизить детскую смертность.

«Мы идем с опережением в показателях по снижению детской смертности, по увеличению показателей ожидаемой продолжительности жизни — это ключевое для здоровья граждан нашей страны», — подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Здравоохранение» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Благодаря нацпроекту в стране улучшается качество и доступность медобслуживания. В том числе обновляется и модернизируется медицинская инфраструктура, внедряются новые методы в профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, ликвидируется кадровый дефицит отрасли.