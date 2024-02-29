Омск, 29 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Омский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам военнослужащего Сергея Баранова, который признан виновным в самовольном оставлении воинской части и покушении на распространение крупной партии наркотиков. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе суда.

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Из документов следует, что по совокупности преступлений суд назначил Баранову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В ходе следствия и в суде установлено, что солдат, не желая служить, 8 июля 2023 года самовольно ушёл из части.

10 октября он был задержан полицией и направлен по месту службы. Но уже 15 октября Баранов вновь самовольно оставил воинскую часть, и через неделю его опять задержали.

Также выяснилось, что подсудимый вступил в Сети в сговор с членом организованной группы и сделал две закладки ранее приобретённого наркотика.

«Продолжая преступную деятельность, военнослужащий забрал в указанном месте крупную партию наркотиков для последующего изготовления закладок в Омске, но его с поличным задержали», — пояснили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области искали солдата-срочника, который покинул воинскую часть с автоматом Калашникова. У беглеца с собой было 120 патронов.

В начале июня 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали последнего из семи военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть в районе Соледара в Донецкой Народной Республике.