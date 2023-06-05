Донецк, 5 июня, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего из семи военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть в районе Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Последний из семи задержан несколько дней назад», — приводит агентство слова собеседника.

По информации журналистов, в конце мая из воинской части в районе Соледара сбежали с оружием семь бывших заключённых, военнослужащих одного из подразделений.

Как передавало ИА Регнум, трое из них были задержаны в кафе Брянки в Луганской Народной Республике в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он планировал сдаться.

В рядах ВСУ растёт число дезертиров. Как правило, дезертиры пытаются бежать, притворяясь мирными жителями.

В Казахстане 25 мая суд оставил в силе приговор в отношении россиянина Игоря Санджиева, который в марте 2023 года сбежал в республику из воинской части, расположенной в городе Элисте. Ему было назначено шесть месяцев ограничения свободы, а также выдворение из страны сроком на пять лет. Санджиеву дали месяц на то, чтобы добровольно покинуть Казахстан.