Брянская область, 9 июня, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Брянской области ищут солдата-срочника, который покинул воинскую часть с автоматом Калашникова, передаёт 9 июня Telegram-канал «112».

uzz75 Автомат Калашникова

По этим данным, у солдата с собой 120 патронов. В регионе введён план «Сирена», идёт розыск беглеца.

Как сообщалось ранее, в начале июня 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали последнего из семи военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть в районе Соледара в Донецкой Народной Республике.

В конце мая из воинской части в районе Соледара сбежали с оружием семь бывших заключённых, военнослужащие одного из подразделений. Трое из них были задержаны в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он планировал сдаться властям.