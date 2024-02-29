Веллингтон, 29 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии ввело очередные санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом 29 февраля сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Согласно последним обновлениям санкционного списка, Новая Зеландия ввела рестрикции против 45 физических и 16 юридических лиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам, передаче военной техники».

Кроме того, власти ввели ограничение цены на нефть российского происхождения и на экспорт товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года власти Новой Зеландии решили ввести санкции в отношении российских политических деятелей, а также военных и предпринимателей. В санкционные списки попали члены Центральной избирательной комиссии России, военнослужащие и командиры подразделений, участвующих в специальной военной операции на Украине. Кроме того, в перечне оказались и члены их семей. В новозеландском МИД назвали «беспрецедентными» масштабы санкций, введённых против РФ.