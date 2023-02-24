Веллингтон, 24 февраля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии решили ввести новые санкции в отношении российских политических деятелей, а также военных и предпринимателей, 24 февраля сообщается на сайте новозеландского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В ведомстве отметили, что в санкционные списки были внесены члены Центральной избирательной комиссии России, военнослужащие и командиры подразделений, которые участвуют в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Кроме того, в перечне оказались и члены их семей. В министерстве также назвали «беспрецедентными» масштабы санкций, введенных Новой Зеландией против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение ввести новые санкции в отношении России было принято Австралией. Под ограничения попали 90 российских граждан и 40 организаций.